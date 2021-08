Suikermarkt groot succes “Erg veel enthousiasme”

nieuws

Foto: Niels Knelis Meijer

De organisatie van de Suikermarkt kijkt tevreden terug op de tweede editie van de markt van dit jaar. “Er was zoveel enthousiasme.”

De Suikermarkt vond plaats op het oude Suikerunieterrein, bij EM2. “Het was geweldig, het was fantastisch”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “En ik kan nog veel meer superlatieven gebruiken, want het was gewoon een succesvolle dag. We hadden veel publiek en vooral ook hele leuke en enthousiaste standhouders.”

Mooie spullen

Volgens Maartje kwam het publiek ook van heinde en verre. “Een groot gedeelte kwam uit de stad, maar we hebben ook bezoekers mogen ontvangen uit aangrenzende provincies. En wat leuk is, de standhouders hebben toch ook wel heel erg hun best gedaan om hun publiek mee te nemen naar Groningen. Dus dan krijg je een hele leuke smeltkroes.” Op de vraag wat zondag het grootste succes was is Maartje duidelijk: “Er waren hele mooie spullen te koop. Het was gezellig rondneuzen en je laten inspireren door alles wat je tegen kwam.”

26 september

Op de markt stonden tussen de 65 en 75 kraampjes. Ook was er aan de inwendige mens gedacht. “Op voorhand waren we een beetje bang hoe het met het weer zou komen. Afgezien van een beetje miezerregen in de ochtend is het droog gebleven.” De volgende editie van de Suikermarkt vindt plaats over vier weken, op 26 september. “Ook dan is er weer genoeg te zien. We hebben dan deels dezelfde standhouders maar er is ook een gedeelte dat wisselt waardoor we weer een nieuw aanbod hebben. Dus alle redenen om die datum alvast in je agenda te zetten.”