Studio Draadkracht verspreidt 500 tasjes in de stad

Nu worden de laatste tasjes nog in elkaar gezet, maar straks kan je deze overal in de stad vinden. Dat is een actie van studio Draadkracht, een naaiatelier dat deze zomer vijf jaar bestaat.

Draadkracht is een textielwerkplaats waar iedereen welkom is om lessen te volgen of dingen te naaien. Bestuurslid Brigit Grol is trots dat ze al vijf jaar bestaan. “In Groningen waren twee soorten werkplaatsen, één op het gebied van hout en metaal en één voor grafische technieken. Op het gebied van textiel bestond zoiets niet, dus leek het ons hartstikke leuk om dat op te richten.”

Ze zien dat er veel belangstelling is voor de cursussen. “Maar het naaicafé liep niet heel snel. Corona heeft ook roet in het eten gegooid, dus we hopen dat als alles straks weer normaal is dat de loop er weer in komt.”

De afgelopen weken zijn ze dus vooral bezig geweest met het naaien van 500 verschillende zakjes. “We wilden graag iets weggeven,” vertelt Geeske Aarden. “Het moest ook makkelijk uitvoerbaar zijn. Dit hebben we ook gemaakt met vrouwen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Iedereen kon zelf stofjes en linten bij elkaar kiezen, dus daarom is het een bont gezelschap geworden. Dat weerspiegelt ook wel de creativiteit en diversiteit die daar in zit, dus dat is mooi.”

De tasjes worden vanaf 23 augustus overal in de stad verspreid.