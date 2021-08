Studentenvakbond opent meldpunt voor coronacompensatie

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Studenten die voor 31 augustus zouden afstuderen en studievertraging hebben opgelopen tijdens de coronacrisis, krijgen een compensatie van 535 euro. Studenten die verder uitlopen, krijgen die compensatie niet. Dat vindt de Landelijke Studentenvakbond niet eerlijk. De LSVb lanceerde daarom dinsdagmiddag een meldpunt over de corona-compensatie voor studenten.

Volgens de vakbond kwamen er in de afgelopen weken verschillende meldingen binnen van studenten, voor wie de huidige compensatieregelingen niet toereikend zijn. Zij krijgen alleen een halvering van het collegegeld voor de maanden die ze in het nieuwe studiejaar studeren.

“Veel studenten hebben maar een paar weken of maanden studievertraging. Zij moeten voor een korte periode geld betálen, terwijl een studiegenoot die een maand eerder afstudeert 535 euro krijgt. Dat is niet eerlijk”, zo stelt LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Als je uitloopt in het nieuwe collegejaar, krijg je de compensatie niet. Terwijl juist deze studenten het geld ontzettend hard nodig hebben.”

Door het meldpunt hoopt de LSVb een beter beeld te krijgen van het aantal studenten dat de dupe is van de huidige regeling. De vakbond roept studenten dan ook op hun ervaringen te delen, zodat het met de informatie hard kan maken dat dit probleem een rigoreuze aanpak verdient.