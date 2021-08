Stroopwafelkraam is TikTok sensatie

Stropie, de stroopwafelkraam die regelmatig op de Vismarkt staat, is een heuse TikTok sensatie geworden.

De eigenaar, Erik Sijpkes, vertelt ons dat zijn broer voor de grap een video had gepost op het, met name onder jongeren, populaire socialmediakanaal. “Toen we bij de kraam reacties kregen op de video keken we elkaar verbaasd aan. Hier kunnen we veel meer mee doen zeiden we tegen elkaar”.

Inmiddels posten de broers regelmatig video’s op TikTok. De teller staat op dit moment op ruim 81.000 likes en 9346 volgers. “Mensen komen overal vandaan om onze kraam te bezoeken. Laatst kwam er zelfs een gezin uit Eindhoven langs, dat mij herkende”, vertelt Sijpkes, terwijl hij met plezier een klant helpt.

Erik en zijn broer zijn praktisch geboren op de markt. “Mijn ouders hadden een kraam met fietsonderdelen, maar met de opkomst van de elektrische fiets ben ik mij, op aanraden van een vriend, gaan richten op stroopwafels”.