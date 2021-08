Streetart-collectief laat opnieuw van zich horen met eierballen bij Ebbingebrug

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het streetart-collectief Kamp Seedorf heeft woensdag opnieuw van zich laten horen. In de middag werd er een kunstwerk van eierballen aangetroffen bij de Ebbingebrug.

Het kunstwerk is geplaatst op de kademuur aan de kant van de Spilsluizen. Dinsdagavond liet het collectief voor het eerst van zich horen. Op de kruising van de Oude Ebbingestraat met de Hofstraat werd een bord aangetroffen dat een ‘Vindicatvrije zone’ aankondigde. De gemeente Groningen liet weten dat het van niets wist en dat het ook niet aan het bord had meegewerkt. Het bewuste bord is inmiddels verwijderd.

Naast het eierballen-kunstwerk is het logo van ‘Kamp Seedorf’ aangebracht. Dit is een streetart-collectief uit Almere waarbij onbekend is uit hoeveel leden het bestaat. De groep is sinds 2010 actief. De kunstwerken die de groep maakt zijn vaak gebaseerd op voetballers, rappers of andere excentrieke figuren en persoonlijkheden. De kunstwerken bestaan vrijwel altijd uit handgeschilderde papieren posters die met lijm worden opgeplakt en daarom makkelijk te verwijderen zijn.