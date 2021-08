Streep door kermis rond 28 augustus

nieuws

Foto's: Erick Bakker

De meerdaagse kermis die rond de 28e augustus zou plaatsvinden op de Grote Markt gaat niet door. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken vrijdagavond bekendgemaakt.

De organisatie kon eerder deze week nog niet melden of de kermis wel of niet zou plaatsvinden. De gemeente heeft nu, in samenspraak met de organisatie, bepaald dat vanwege de maatregelen rond corona een streep door het evenement is gezet. Eerder waren de paardenkeuring, het openluchtconcert en het vuurwerk al geschrapt.

Alleen enkele kleine evenementen gaan op 28 augustus door. Op de website volksvermakengroningen.nl is te zien om welke festiviteiten en herdenkingen het gaat. De organisatie hoopt dat Groningens Ontzet volgend jaar wel groots gevierd kan worden. Dan is het 350 jaar geleden dat de stad de belegering door de troepen van Bommen Berend, de bisschop van Münster, doorstond.