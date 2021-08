Streep door Hullabaloo en Paradigm na kabinetsbesluit; Noorderzon gaat door

nieuws

Het Paradigm Festival in 2018. Foto: Erick Bakker

Nadat het demissionaire kabinet maandagmiddag bekend maakte dat alleen festivals met maximaal 750 bezoekers door mogen gaan vanaf 14 augustus, hebben de organisaties van de Groningse festivals Hullabaloo en Paradigm besloten om een streep te zetten door de edities van dit jaar. Noorderzon gaat wel gewoon door.

Voor beide festivals geldt dat het minimum aantal bezoekers niet voldoende is om het evenement door de laten gaan, zo stellen de organisaties van het festival. Beide festivals worden nu verplaatst naar volgend jaar. Het Paradigm Festival zou plaatsvinden op 14 en 15 augustus op het Suikerterrein. Hullabaloo stond gepland voor 28 augustus in het Stadspark.

Volgens Paul Grimmius, mede-organisator van Paradigm, worden de 12.000 kaarten die voor dit jaar zijn verkocht, waarschijnlijk opnieuw geldig voor het festival van volgend jaar. De organisatie stelt er vertrouwen in te hebben in de toekomst van het festival, maar vraagt zich wel af hoe lang de beperkingen nog gaan duren. Deze zouden kunnen gaan zorgen voor een nieuwe opzet van het festival in volgende edities.

Geen gevolgen voor Noorderzon

Voor de organisatie van Noorderzon was de aankondiging van het Kabinet wel even spannend, maar volgens woordvoerder Milou de Boer kan het festival gewoon doorgaan. Het festival vindt plaats tussen 12 en 22 augustus, met anderhalve meter afstand, beperkte capaciteit in het Noorderplantsoen en op alle locaties en met vaste zitplekken. Omdat de organisatie werkt met deze ‘eilandjes’-opzet, hebben de nieuwe regels geen gevolgen voor de organisatie.