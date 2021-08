Strafeis oud-dansschooleigenaar: 7 jaar gevangenisstraf en beroepsverbod

De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf, een vijfjarig beroepsverbod en een contactverbod geëist tegen de 38-jarige oud dansschoolhouder Khalid A. Hij wordt verdacht van het misbruiken van zijn leerlingen. Het gaat om dertien meisjes die op hoog niveau hebben gedanst op zijn dansschool.

Ten tijde van het misbruik waren meerdere van hen minderjarig. A. zou de jonge meisjes onder andere seksueel hebben aangerand of verkracht. Volgens de aangeefsters spiegelde A. de jonge vrouwen een glansrijke carrière in de danswereld voor, waardoor hij een machtspositie kon innemen t.o.v. zijn slachtoffers.

Ontkennen

Khalid A. ontkent in alle toonaarden dat hij ontuchtige handelingen heeft verricht bij zijn leerlingen. Volgens hem hebben zijn oud-collega’s hem zwart willen maken, door de studentes aan te sporen om aangifte te doen. Wel geeft A. toe dat hij één keer seks heeft gehad met een leerlinge, maar was dit vrijwillig. Ook zegt hij dat hij niet wist dat ze op dat moment 17-jaar oud was.

Spreekrecht

Twaalf van de dertien slachtoffers hebben er voor gekozen om gebruik te maken van het spreekrecht. Meerdere vrouwen gaven tijdens dit recht aan, een posttraumatische stressstoornis te hebben opgelopen naar aanleiding van het misbruik. ‘Ik heb geen vertrouwen meer in mensen, met name in mannen. De angst om opnieuw seksueel misbruikt te worden is groot.’ vertelt één van de slachtoffers.

De rechter komt later met een uitspraak.