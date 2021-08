Sterrenregen in Groningen

Een grote groep vallende sterren is deze week boven de stad Groningen te zien. Komende nacht is het hoogtepunt van deze sterrenregen.

Joost Adema is sterrenkundige en hij legt onder meer uit wat de sterrenregen is en hoe het kan dat het fenomeen ieder jaar rond deze datum te zien is. “Vallende sterren zijn eigenlijk stofdeeltjes die door de dampkring van de aarde gaan.”

Op dit moment gaat de aarde door een enorme stofwolk heen, waardoor er veel vallende sterren te zien zijn. Deze stofwolk blijft altijd op dezelfde plek hangen. Daardoor komt de aarde ieder jaar rond 11 augustus deze stofwolk tegen en zijn er op dat moment vallende sterren te zien.

Het fenomeen is het beste te zien op 13 augustus, rond 04:00 uur in de nacht.