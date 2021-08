Sterk FC Groningen loopt tegen FC Utrecht overwinning mis op verjaardagsfeest

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond met 0-0 gelijkgespeeld in de eigen Euroborg tegen FC Utrecht. Voorafgaand aan de wedstrijd vonden er festiviteiten plaats in verband met de vijftigste verjaardag van de Trots van het Noorden. Dit onder toeziend oog van veel supporters die sinds lange tijd weer een Eredivisiewedstrijd van hun club konden bezoeken.

FC Groningen begon niet alleen in dezelfde basisopstelling als vorige week, maar ook zaterdagavond fris en fruitig aan de wedstrijd. Namens de thuisploeg zorgden Michael de Leeuw en Cyril Ngonge voor het nodige gevaar. Ondanks dat het wellicht verdiend was kwam de ploeg van Danny Buijs niet op voorsprong. Beide ploegen speelden in hoog tempo en wisten het publiek met regelmaat te vermaken.

In de tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar was het de thuisploeg die via Tomas Suslov in de 67e minuut een uitgelezen kans kreeg op de voorsprong. De jonge Slowaak miste echter in kansrijke positie doel. Tien minuten later stichtte Patrick Joosten gevaar tegen zijn oude ploeg. Zijn inzet werd echter zonder moeite gekeerd door de goed keepende Maarten Paes. Hoewel FC Groningen een zege had verdiend eindigde FC Groningen – FC Utrecht in 0-0.

Volgend weekend speelt FC Groningen zaterdagavond om 20.00 uur de volgende wedstrijd op bezoek bij PSV.