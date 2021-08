Stembus Architectuurprijs geopend: “Kwaliteit openbare ruimte verbeterd”

Wordt het de herinrichting van het Akerkhof, the Market Hotel of sportzaal de Wiardt? Deze en nog 39 andere bouwprojecten zijn genomineerd voor de Architectuurprijs voor het beste gebouw van Groningen.

“Het is dit jaar behoorlijk divers,” vertelt Clemens Gielingh van platform GRAS, één van de organisatoren van de prijs. “Er zit natuurlijk woningbouw tussen, dat is ook logisch gezien de woningnood. Het leuke is dat we ook veel openbare ruimte zien.” Hij denkt dan ook niet dat er al een duidelijke winnaar is, zoals vorig jaar bij het Forum het geval was. “Er zitten dit jaar wat minder uitschieters in, dus wat dat betreft is het wat spannender om te kijken wie er met de prijs vandoor gaat.”

Met de prijs hopen ze architectuur meer onder de aandacht te brengen. “Architectuur zegt iets over de stad waarin we leven, hoe we de stad willen maken en de kwaliteit van leven. De staat van de architectuur van de stad is een soort barometer voor het leefklimaat. Daarom is het ook belangrijk om vanuit deze invalshoek te kijken naar hoe we leven in Groningen en wat voor stad we willen zijn.” Daar ziet hij ook een trend in. “Voornamelijk als je kijkt naar de projecten in de openbare ruimte zie je een vooruitgang in kwaliteit. Ook sociale woningbouw was een tijd lang het stiefkind, maar nu komen er voorbeelden naar voren waar de kwaliteit echt omhoog is getrokken. Je ziet de zorgvuldigheid terug.”

Stemmen kan tot 17 september. Dan wordt ook gelijk bekend welk gebouw gewonnen heeft. Naast de publieksprijs kiest ook een vakjury wat zij het beste gebouw vinden.