Steekproeven bij Duitse grens op vaccinatiebewijs of negatieve test

nieuws

Foto: Von Südthüringer - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88677882

Wie Duitsland in wil reizen moet een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen laten zien. De Duitse politie voert sinds zondag extra controles uit of mensen zich houden aan de regels.

Het gaat om zogeheten vliegende controles die langs de grens worden uitgevoerd. Behalve het wegverkeer wordt er ook steekproefsgewijs in treinen gecontroleerd. Volgens Duitse media is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te controleren. Sinds vorige week gelden er strengere inreisbeperkingen omdat Nederland wordt beschouwd als een hoog risicogebied. Vanaf zondag moet je kunnen laten zien dat je niet bent besmet met het coronavirus.

Dit betekent dat mensen die de grens over gaan, en 12 jaar of ouder zijn, in bezit moeten zijn van een negatieve test of een vaccinatiebewijs. De Duitse politie laat weten dat niemand aan de grens terug zal worden gestuurd, en ook zullen er geen bekeuringen worden uitgedeeld. Mensen die niet in bezit zijn van de benodigde papieren zullen zich ter plekke moeten laten testen. Met de testplicht wil de Duitse regering een stijging van het aantal coronabesmettingen op het einde van de zomervakanties voorkomen.