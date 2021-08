Station Europapark kende sterkste passagiersdaling van Noord-Nederland

nieuws

Foto Andor Heij.

In Groningen stapten vorig jaar ruim de helft minder reizigers in en uit een NS-trein dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de NS over 2020, die maandagochtend naar buiten werden gebracht. Station Groningen Europapark spande de kroon in Noord-Nederland, met een daling van 59 procent.

In Groningen staat het Hoofdstation op plek twee (daling 54 procent), gevolgd door station Haren (daling 53 procent). De kleinste daling van het aantal in- en uitstappers van Noord-Nederland was op het station in Akkrum (daling 45 procent).

Het Hoofdstation van Groningen blijft het grootste NS-station in Noord-Nederland, met 17.999 passagiers op een gemiddelde werkdag.

Het totaal aantal reizen in Nederland op een gemiddelde werkdag bedroeg vorig jaar ongeveer 591.000 reizen, een afname van meer dan 55 procent ten opzichte van 2019. De sterkste daler is station Schiphol Airport (daling 70 procent), gevolgd door Tilburg Universiteit (66 procent daling) en Amsterdam Bijlmer Arena (65 procent daling).