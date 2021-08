Stadjer woont gemiddeld 1,4 kilometer van bibliotheek

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Inwoners van de gemeente Groningen moeten gemiddeld 1,4 kilometer reizen naar de dichtstbijzijnde vestiging van de Openbare Bibliotheek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de gemiddelde afstand tot een bibliotheek voor Groningers licht is gestegen in de afgelopen zes jaar.

De gemeente Groningen blijft, met een gemiddelde afstand van 1,4 kilometer naar een bibliotheek, ruim onder de gemiddelde afstand in Nederland (twee kilometer). Bewoners van de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld de kortste reisafstand tot een bieb (0,6 km). In het Zeeuwse Noord-Beveland was die afstand met 14,4 kilometer het grootst.

De afstand voor inwoners tot een bibliotheek steeg in Groningen slechts marginaal in de afgelopen vijf jaar (zestig meter). In Nederland als geheel steeg deze afstand met honderd meter in de afgelopen vijf jaar.