Stadjer krijgt 180 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor beroving tieners in Haren

nieuws

Een 36-jarige man uit Groningen moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren, omdat hij eind november verschillende beroving en pogingen tot berovingen met geweld heeft uitgevoerd in Haren. Dat maakte de rechtbank in Groningen donderdagmiddag bekend.

Naast de taakstraf legde de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op aan de Stadjer. Justitie eiste tegen de man een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. De advocaat van de 36-jarige man eiste echter vrijspraak voor één van de berovingen, omdat er sprake zou zijn van noodweer.

De rechtbank ging daar echter niet in mee. “Dit soort feiten worden als angstaanjagend ervaren door personen die dit overkomt. Deze feiten versterken daarnaast de heersende gevoelens van onveiligheid in de samenleving”, zo stelt de rechtbank.

De verdachte sprak in november vorig jaar in Haren een fietser aan. Bij de daaropvolgende ruzie kreeg de fietser en klap en werd hij bedreigd met een mes. Omstanders wisten erger te voorkomen. Een week later bedreigde de verdachte, eveneens in Haren, twee 14-jarige jongens. Hij eiste hun mobiele telefoon en een jas op, en dreigde zijn pistool te pakken. Eén van de jongens kreeg een klap in het gezicht, maar de poging tot afpersing mislukte.