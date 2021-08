Stadjer hoort werkstraf en voorwaardelijke celstraf eisen

nieuws

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 36-jarige inwoner van Groningen een werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor mishandeling en poging tot afpersing. Dat meldt RTV Noord.

De verdachte sprak in november vorig jaar in Haren een fietser aan. Bij de daaropvolgende ruzie kreeg de fietser en klap en werd bedreigd met een mes. Omstanders wisten erger te voorkomen. De man stelde dat hij uit noodweer handelde. Getuigen sprake dat tegen.

Een week later bedreigde de verdachte, eveneens in Haren, twee 14-jarige jongens. Hij eiste hun mobiele telefoon en een jas op, en dreigde zijn pistool te pakken. Eén van de jongens kreeg een klap in het gezicht, maar de poging tot afpersing mislukte.

Justitie eiste tegen de Stadjer een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. De man heeft een strafblad en volgt momenteel een behandelingstraject. De rechter doet over twee weken uitspraak.