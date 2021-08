Stadjer aangehouden voor betrokkenheid bij omvangrijke cybercrimezaak

nieuws

Foto: Mike MacKenzie via Flickr & Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De politie heeft afgelopen maandag een man uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij een grote cybercrime-zaak. De Stadjer wordt ervan verdacht geld uit fraude te hebben witgewassen middels cryptovaluta.

Naast de Stadjer hield de politie Noord-Nederland ook aan man uit Eelderwolde aan. In dezelfde zaak werd op 20 juli ook al een 17-jarige Stadjer aangehouden als hoofdverdachte, evenals drie medeverdachten uit Eelderwolde en Assen.

De hoofdverdachte, die sinds zijn aanhouding in voorlopige hechtenis zit, heeft met de hulp van de op 23 augustus 2021 aangehouden medeverdachten een bedrag van ruim 75.000 euro proberen weg te sluizen. Dit heeft niet gewerkt, want met de inzet van de politie zijn de cryptovaluta getraceerd en inmiddels in beslag genomen.

De Stadjer is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die de voorlopige hechtenis onder voorwaarden heeft geschorst. De andere is heengezonden na de opmaken van proces-verbaal. Beiden blijven verdachten in de zaak.