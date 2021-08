Stadjer (62) hoort twee jaar cel tegen zich eisen voor misbruik minderjarige

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het openbaar ministerie heeft een celstraf van twee jaar geëist tegen een 62-jarige man uit Groningen. De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruik van een 15-jarige jongen uit Noord-Drenthe. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad.

De man kwam in contact met het slachtoffer via de datingapp Grinder. De twee spraken vervolgens meermaals af op een parkeerplaats in Peize en bij de woning van de jongen, een gehucht in Noord-Drenthe. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de jongen erachter kwamen dat hij niet bij een vriend op bezoek was, maar op een parkeerplaats.

Hoewel de Groninger beweert dat dit contact van beide zijden vrijwillig was, betaalde de man de jongen meermaals na de ontmoetingen. In eerste instantie stelde de verdachte te hebben gedacht dat de jongen achttien was, maar in de rechtszaal gaf de man toe hebben geweten dat de jongen minderjarig was.

De Groninger werkte tot maart van dit jaar in een kinderopvang in de Stad. Na zijn arrestatie vond de politie ook nog eens kinderpornografisch foto- en filmmateriaal op de telefoon en de computer van de man.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen de Stadjer.