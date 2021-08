Sportrecreade Minimarathon in Ten Boer omgedoopt in Jannes Nijboer-loop

nieuws

Foto: flickr.com/photos/srgblog/

De Sportrecreade Minimarthon in Ten Boer is als eerbetoon omgedoopt in de Jannes Nijboer-loop. Dat meldt RTV Noord maandagavond.

Nijboer was in 1970 één van de oprichters van de Sportrecreade. In dat jaar startte hij als secretaris in het toenmalige bestuur. Anno 2021, het jaar waarin de Sportrecreade vijftig jaar bestaat, is Nijboer nog steeds betrokken. “Het is een icoon, door wie de Sportrecreade Ten Boer is uitgegroeid tot de huidige proporties”, schrijft de organisatie op haar website.

Nijboer, die ook jarenlang als clubarts actief was bij FC Groningen, is ernstig ziek. Maandagavond werd de Minimarathon als eerbetoon omgedoopt in de Jannes Nijboer-loop. De loop werd maandagavond gehouden. De start van de loop was aan de Blinkerdlaan, ter hoogte van Zorgcentrum Bloemhof.