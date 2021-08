Sport050 vreest uitval zwemactiviteiten in Stad door groot personeelstekort

sport

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

Zwemactiviteiten in de Papiermolen, Sportcentrum Kardinge, het Helperzwembad en Zwembad de Parrel dreigen niet door te kunnen gaan. Volgens Sport050 is dat een gevolg van een ernstig personeelstekort, zo liet de Groninger sportkoepel donderdag weten.

“Op dit moment hebben we helaas nog steeds een groot te kort aan personeel in de zwembaden en dit heeft directe consequenties voor het verzekeren van de veiligheid”, zo schrijft de sportkoepel. “Door dit personeelstekort moeten sommige activiteiten op het laatst geannuleerd worden”

Volgens Sport050 zijn in de afgelopen periode meerdere nieuwe collega’s aangenomen, maar dat is nog lang niet genoeg. “Ken je, of ben jij iemand, die in de zwembaden wil werken voor het houden van toezicht of het geven van groepslessen of zwemlessen? Stuur dan een open sollicitatie naar ons!”