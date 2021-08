Speciale vleermuisexcursie voor buitenlandse bezoekers in Sterrebos

nieuws

Een Rosse Vleermuis kijkend vanaf een boom - Foto: René Janssen

De Vleermuiswerkgroep Groningen organiseert op vrijdag 20 augustus een speciale excursie voor Engels sprekende personen in het Sterrebos van Groningen.

“Er zijn tegenwoordig in de stad zoveel buitenlandse studenten en andere gasten die voornamelijk Engels spreken”, vertelt Klarissa Nienhuys, coördinator van de Vleermuiswerkgroep. “Daarom houden we, speciaal voor hen, deze excursie in het mooiste vleermuizenpark van Groningen. De voertaal is dus Engels.”

Bat-detector

Tijdens de excursie kunnen de deelnemers de vleermuizen zien en horen, met behulp van een ‘bat-detector’. Met dit apparaatje kan men vleermuizen, aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkennen en kan hun soort worden bepaald.

De excursie richt zich op twee soorten Dwergvleermuizen, Laatvliegers, Rosse Vleermuizen, Watervleermuizen in het bos. Die zijn niet altijd overal aanwezig, maar er zullen toch wel minstens drie soorten vleermuizen te spotten zijn.

Onderzoekers leiden excursies

De excursie wordt geleid door Angélica Caiza uit Ecuador en Jasper Koster. Angélica werkt bij de RUG aan een proefschrift over de relatie tussen vleermuizen en mensen; Jasper doet professioneel vleermuisonderzoek in Nederland.

Meedoen aan de excursie kan na uitsluitend aanmelding. Dan via e-mail of telefonisch. Volwassenen betalen 3,50 euro en kinderen 1,50 euro. De excursie begint om 8.40 pm en duurt tot ongeveer 10.15 pm. De voertaal is Engels, maar is ook een Nederlandse gids aanwezig. De excursie vertrekt vanaf de ingang van het park tegenover Hereweg 95 te Groningen.