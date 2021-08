Speciale vleermuis-dubbelexcursie in Noorderplantsoen

nieuws

Een Rosse Vleermuis kijkend vanaf een boom - Foto: René Janssen

De Vleermuiswerkgroep Groningen organiseert op 28 augustus aanstaande, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie, een vleermuisexcursie in het Noorderplantsoen. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis.

Tijdens de speciale dubbelexcursie worden er veel extra vleermuisdetectoren gebruikt, zodat men makkelijk afstand kan houden en iedereen toch het geluid van de vleermuizen goed kan horen. Met een vleermuisdetector kunnen de vleermuizen aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald.

Op 28 augustus zijn er gelijktijdig twee excursies gepland, vanaf hetzelfde verzamelpunt met een gemeenschappelijke inleiding. Een van de twee routes is een korte excursie, bedoeld voor kinderen met korte beentjes en hun ouders en voor ieder ander die niet zo ver wil lopen.

De excursie begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Meedoen aan de excursie in het Noorderplantsoe kan uitsluitend na aanmelding. Dat kan tot en met maandag 25 augustus via mail of telefoon. De excursie kost 3,50 euro voor volwassenen en twee euro voor kinderen.