Sontbrug korte tijd in storing

Een monteur voerde een proefdraaiing van de brug uit. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Sontbrug heeft maandagavond korte tijd in storing gestaan. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De Sontbrug verbindt de Bornholmstraat met de Sint Petersburgweg. “Er was een probleem met de slagbomen”, vertelt Wind. “Door een storing wilden die niet meer omhoog. Een monteur was snel ter plaatse en deze wist het euvel korte tijd later op te lossen.” De storing duurde ongeveer een kwartier.

Om er zeker van te zijn dat alles weer naar behoren werkte vond er daarna een proefdraaiing van de brug plaats. “Deze verliep zonder problemen.”