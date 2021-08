Softdrugs gevonden in pand Soephuisstraatje

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdagavond in een pand aan het Soephuisstraatje in de binnenstad een hoeveelheid softdrugs gevonden. Er is niemand aangehouden.

De politie kreeg woensdag rond 18.20 uur een melding dat er mogelijk een overval plaatsvond in het pand. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar er werd niemand aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen mogelijk geprobeerd hebben het pand binnen te komen. In het pand werd een hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Het spul is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

De politie hield tijdens de actie rekening met meerdere scenario’s. Volgens incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl was er veel politie aanwezig: “In het begin droegen de agenten zware vesten. Inmiddels zijn deze afgehangen. Ook is een politiehond ter plaatse.” Het Soephuisstraatje was tijdens de actie afgesloten.