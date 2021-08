Smaadveroordeling blijft staan voor Stadjers die pers opzochten over homo-discriminatie bij horecagelegenheid

nieuws

Drie Groningse vrienden zijn eind vorige maand, in hoger beroep, opnieuw veroordeeld voor smaad. Ze beklaagden zich begin 2018 bij verschillende media over homo-discriminatie door uitsmijters van feestcafé Shooters in de Peperstraat.

De rechtbank van Groningen veroordeelde hen een jaar later tot werkstraffen en het betalen van een schadevergoeding aan de eigenaar van het feestcafé.

Deze strafmaatregelen werden door het gerechtshof van tafel geveegd. Het hof stelt dat de uitlatingen wel geclassificeerd kunnen worden als smaad, maar dat de drie mannen ter goede trouw hebben gehandeld. “De verdachte had niet alleen de intentie zijn eigen belangen te behartigen, maar wilde voorkomen dat anderen in een vergelijkbare situatie terecht zouden komen. ”

De drie mannen stapten, na de bewuste stapavond in januari 2018, naar het Dagblad van het Noorden en RTV Noord om hun verhaal te doen. De eigenaar van Shooters ontkende echter in alle toonaarden en stelde dat de mannen betrokken waren bij een ruzie voor de ingang van het feestcafé. Om escalatie te voorkomen werd aan het drietal de toegang geweigerd, zo stelt de eigenaar. De eigenaar van Shooters daagde de drie mannen vervolgens voor de rechter, omdat ze de naam van het feestcafé besmeurd zouden hebben met hun gang naar de pers.

Een van de drie verdachten heeft op de zitting aangegeven dat hij achteraf bezien anders had kunnen en moeten handelen. De man, tevens eigenaar van een horecagelegenheid in Groningen, had rechtstreeks in gesprek moeten gaan met de eigenaar van de Shooters. De drie mannen blijven echter bij hun standpunt: “We vonden dat dit verhaal bekend moest worden gemaakt, daarom hebben we de media benaderd. De portier zei niet dat hij ons weigerde vanwege onze geaardheid, maar ik ben ervan overtuigd dat wij wel om deze reden zijn geweigerd.” Het hof stelt echter dat de mannen te weinig bewijs hebben voor de uitlatingen.