Slechte zomer zorgt voor minder bezoekers in zwembad Ten Boer: “We hopen nog op een hittegolf”

De zomer van 2021: weinig dagen met zomerse temperaturen en flink wat neerslag. Bij openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer merken ze ook dat de zomer tegenvalt. In vergelijking met een gemiddelde zomer zijn er veel minder bezoekers.

“Ja, we hebben minder bezoekers dan in de zomer van 2019”, vertelt bestuurslid Peter Redeker. “Maar we hebben wel meer bezoekers in vergelijking met vorig jaar. Op zich is dat logisch. Vorig jaar waren de coronaregels veel strenger waardoor veel mensen besloten om maar even niet naar het zwembad te gaan. Dat we nu minder bezoekers hebben is echt puur te wijten aan de weersomstandigheden. Tot nu toe hebben we 22.000 bezoekers mogen verwelkomen. En dat klinkt absoluut netjes, maar in de zomers van 2018 en 2019 zaten we op 33.000.”

“Bij een hittegolf hebben we 1.000 bezoekers per dag”

Het zwembadseizoen in Ten Boer loopt van begin mei tot 4 september. “We hopen stiekem op nog een hele mooie augustusmaand. Met wellicht een hittegolf. Bij zulke omstandigheden gaan we zo naar de 1.000 bezoekers per dag, en dat kan dan veel goed maken.” Redeker ziet ook heel duidelijk welke leeftijdsgroepen het nu af laten weten. “De oudere bezoekers laten zich niet tegenhouden door een regenbuitje of wat bewolking. Die liggen ’s ochtends vroeg al in het water. We missen op dit moment vooral de jongeren. Die springen pas het water in als de weersomstandigheden beter zijn.”

Seizoensafsluiting

Financieel gaat het goed met het zwembad. “We hebben in de aanloop naar dit seizoen gezien dat heel veel mensen een abonnement bij ons hebben afgesloten. Dat is voor ons een hele grote steun geweest. Dus om van de mogelijkheid gebruik te maken zou ik via deze weg al deze mensen ook heel erg willen bedanken.” En ondertussen hoopt Redeker nog op een wonder. “We hebben het vorig jaar augustus ook gezien, dat de weersomstandigheden verbeterden. Wie weet ligt er dit jaar ook nog een prachtige seizoensafsluiting in het verschiet.”