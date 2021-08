Slechte zomer zorgt voor lage bezoekersaantallen in Papiermolen

nieuws

De lage temperaturen zorgen ervoor dat, zelfs met een beperking in het aantal bezoekers vanwege corona, er maar weinig mensen komen zwemmen in De Papiermolen. Dat lieten Papiermolen-hoofd Marcel Dieterman en zwembadcoördinator Harry Huininga vrijdagmiddag weten op de website van de gemeente Groningen.

Het zwembad mag inmiddels per uur weer 200 mensen binnenlaten in het zwembad. Gemiddeld zou dat ongeveer 2.000 bezoekers per dag moeten opleveren. Het slechte zomerweer zorgt er echter voor dat er maximaal 1.400 mensen per dag een duik nemen in het zwembad.

Volgens Dieterman en Huininga zijn het met name de recreanten die wegblijven. De ochtendgolf met baanzwemmers is als vanouds, maar ’s middags is het een ‘vakantie-achtige oase van rust’.

Banenzwemmers konden vanaf 1 april weer terecht in De Papiermolen, een maand eerder dan gebruikelijk, omdat de binnenbaden toen nog niet open mochten. Volgens Dieterman en Huininga was het toen wel druk. Maar toen de binnenbaden in juni open gingen, liep het ook aantal banenzwemmers in de Papiermolen sterk terug.