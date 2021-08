Slakken, schimmels en teveel neerslag: “Het is kommer en kwel op de moestuin”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Aardappels, boontjes en tomaten op je eigen tuin kweken. De moestuin heeft het dit jaar echter behoorlijk moeilijk door slakken, schimmels en teveel neerslag.

“Ja, het is vreselijk”, vertelt Aukje Atsma die een volkstuin op Golden Raand in de stad heeft. “En niet alleen bij mij is het vreselijk, ik hoor het ook bij collega’s. Aardappeloogsten die mislukken en tomaten die een zwarte kleur krijgen door de schimmelziekte Phytophthora. Je kunt spreken van een rampzalig seizoen. Aan de andere kant is er elk jaar wel iets. De afgelopen jaren hadden we te maken met droogte en hadden we last van hazen uit omliggende weilanden die bij ons hun buikjes volaten. En dit jaar drukken de weersomstandigheden hun stempel.”

Coloradokever

Atsma doelt daarmee op het voorjaar waarbij we in februari al voorjaarsachtige temperaturen bereikten, het daarna weer flink kouder werd en het voorjaar en de zomer behoorlijk nat verlopen. “De temperatuur ging in het voorjaar op en neer en dan krijg je hele gekke situaties. Er zijn ontzettend veel slakken en de temperaturen en de neerslag zijn ideaal voor schimmelziektes. Daarnaast hebben we op dit moment te maken met de Coloradokever. Dat is een ontzettend mooi beestje maar die wil je absoluut niet in je aardappels hebben zitten. En daar zit hij nu wel.”

“Flinke vorstperiode”

Op Golden Raand steken tientallen mensen al hun ziel en zaligheid in het verbouwen van groenten en fruit. Op de vraag of het nog wel leuk is met zoveel tegenspoed zegt Atsma lachend: “Het hoort er bij. Er gaan dingen mis, maar er gaan ook heel veel dingen goed. En dat zijn dan de gelukmomentjes die heel fijn zijn. Maar het zou wel heel fijn zijn als we komend jaar eens wat normale omstandigheden zouden hebben. Bijvoorbeeld eens een flinke vorstperiode. Dat is namelijk ontzettend goed voor de kleigrond die daardoor los komt te zitten. En daarna een voorjaar dat qua temperaturen langzaam oploopt, en niet teveel neerslag. Ja, ik weet precies hoe ik het wil hebben. Ik hoop dat de weergoden dit artikel ook lezen.”