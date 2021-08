Single met modaal inkomen maakt meeste kans op koopwoning in Groningen

nieuws

Bewerking van foto's van Google Streetview en rechtenvrije foto's via pikrepo.com

Groningen en Friesland zijn de enige twee provincies waar een alleenstaande met een modaal inkomen nog redelijkerwijs een huis kan kopen. Dat concludeert De Hypotheker, op basis van eigen onderzoek.

Volgens de intermediair op hypotheekgebied is Groningen de provincie met de meest reëel kans op een koopwoning voor deze groep. Het modale inkomen in 2021 is vastgesteld op 36.500 euro, wat een hypotheekbedrag rond de 188.000 euro garandeert. In de provincie Groningen kan een modale eenverdiener bieden 16,7 van het totale woningaanbod.

In Nederland als geheel komt de alleenstaande modaalverdiener voor slechts 3,3 procent van het totale woningaanbod in aanmerking. In Noord-Holland (1,3 procent), Utrecht (1,1 procent) en Noord-Brabant (1 procent) is de situatie het meest uitzichtloos.