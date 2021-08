Twee mogelijke verdachten op beeld vastgelegd tijdens aanslag op Sikkom-journalist

Er is een vrij scherp beeld van twee personen die, in de nacht van woensdag op donderdag, betrokken waren bij de aanslag op Sikkom-journalist Willem Groeneveld. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling van Groningen donderdagmiddag laten weten, tijdens een persconferentie.

Hoewel Schuiling weinig tot niets kan zeggen over de richting van het onderzoek, meldt de burgemeester dat er ‘een vrij scherp beeld’ is van twee verdachten. Deze beelden zullen worden verspreid, aldus Schuiling. De burgemeester stelt woensdagnacht geïnformeerd te zijn over het incident: “Er is gelijk een onderzoek gestart. Er is contact met buurtgenoten geweest, of iemand wat heeft gezien en of buurtgenoten ongerust zijn geweest.”

De burgemeester zegt geschokt te zijn door de aanslag. “Als journalisten niet in alle onafhankelijk hun werk kunnen doen wordt het erg moeilijk functioneren. We tillen er zeer zwaar aan. Het is een zeer ernstig vergrijp en raakt veel verder dan alleen een aanslag op een persoon”, aldus Schuiling. De burgemeester spreekt daarnaast bewondering uit over de nuchterheid van Groeneveld: “Ik vind dat hij steun en sympathie van onze kant verdient.”

Molotovcocktail in woning

Bij Groeneveld, journalist van stadsblog Sikkom en DvhN, werd in de nacht van woensdag op donderdag een Molotovcocktail door een raam gegooid. De journalist en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen. De politie was donderdag bezig met een uitgebreid onderzoek rond de woning van Groeneveld. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

De aanslag op Groeneveld zorgde voor veel reacties, zowel uit de regio als de rest van het land. Groeneveld zelf liet donderdag weten bijgekomen te zijn van de eerste schrik, na de ‘laffe aanslag’ op zijn woning.