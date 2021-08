Schoolband treedt op in Haren: “Invloed van corona op praktijklessen in het onderwijs is enorm”

nieuws

Foto: Marielle van den Hul-Kuijten

Je kunt gerust stellen dat ze er enorm naar uit hebben gekeken: de leerlingen van het Harens Lyceum die zaterdagmiddag met hun schoolband acte de présence gaven op de Kunst- en Cultuurmarkt in Haren.

“Dit is één van de eerste optredens die we doen sinds de uitbraak van het coronavirus”, vertelt docent Muziek Kirsten Holwerda. “Bij de diploma-uitreiking van het afgelopen schooljaar heeft de band ook een optreden gegeven, hoewel we toen wel heel erg in dubio zaten: doen we het wel, doen we het niet. Vandaag was het eerste echte optreden buiten de schooldeuren, en dat is voor de leerlingen natuurlijk geweldig. Eindelijk kunnen ze weer eens iets voor publiek doen. Dat hebben ze heel erg gemist.”

“Zingen in het lokaal was lange tijd niet toegestaan”

Wie zaterdag goed keek kwam echter wel tot een opvallende conclusie. “Ja, en dat is de invloed van de coronamaatregelen. De leden van de band die we nu hebben, dat zijn bijna allemaal eindexamenleerlingen. We hebben op dit moment nagenoeg geen leerlingen uit lagere schooljaren in de band. Kijk, er is de afgelopen achttien maanden heel veel gezegd over de invloed van de coronamaatregelen op Wiskunde, op Nederlands en op Engels. De kernvakken, zoals wij dat noemen. En terecht, want dit zijn ook hele belangrijke vakken. Maar de schade bij de praktijkvakken is, als je het mij vraagt, groter. Er is al ander halfjaar geen noot meer gezongen in het klaslokaal. Zingen was wel toegestaan maar er gold een dringend advies om het niet te doen, en daar hebben wij ons aan gehouden. Dat heeft ook gevolgen voor de schoolband. We hebben heel lang geen audities kunnen doen waardoor er geen nieuwe aanwas is. Er zijn geen nieuwe leden bijgekomen. Ook is er de afgelopen achttien maanden amper gerepeteerd.”

Twee schoolbands

En dat heeft als gevolg dat de schoolband nu meer op een combo lijkt dan op een XXL-band. “Uiteindelijk komt het wel weer goed. Zo’n situatie als waar we nu mee te maken hebben, dat zorgt er ook voor dat je zelf eens kritisch gaat kijken. Of dingen misschien ook beter kunnen. Zo hebben we besloten om in de toekomst met twee schoolbands te gaan werken. Op deze manier zijn er meer mogelijkheden voor optredens. Eind september organiseren we een auditie waar leerlingen zich voor aan kunnen melden.”

Eindexamen

Of Holwerda zich ook zorgen maakt over de huidige eindexamenleerlingen: “Zingen en spelen is een onderdeel van het schoolexamen. Door de coronamaatregelen zijn scholen de afgelopen achttien maanden langere perioden gesloten geweest. Achttien maanden op een opleiding die vijf of zes jaar duurt is een flinke tijd. Dus er zijn flinke achterstanden.” Uit de richtlijnen voor het Eindexamen muziek blijkt dat ‘zingen en spelen’ onderdeel is van het praktijksubdomein B1, waarbij kandidaten een gevarieerd repertoire uit kunnen voeren van één- en meerstemmige vocale en/of instrumentele muziek. De centrale eindexamens beginnen volgend jaar op donderdag 12 mei, de schoolexamens vinden in de maanden er voor plaats.

Een impressie van het optreden in Haren is hieronder te bekijken: