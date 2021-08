School de Pol begint met twaalf, maar wil naar 250 leerlingen

Het Eiland van Groningen, een kinderopvang aan het Zuiderpark, begint aanstaande maandag ook met een eigen bassischool: School de Pol. Met slechts twaalf leerlingen; voornamelijk kinderen die al naar de opvang kwamen. Maar dat moeten er meer gaan worden.

Het idee van de school ontstond door ouders van kinderen die na de opvang naar de basisschool gingen. “De ouders merkten een behoorlijke overgang in de manier hoe ze hier werden opgevoed en wat ze dan op de basisschool tegen kwamen. Dus de ouders kwamen met de vraag of we niet volgens onze pedagogische werkwijze een school konden hebben. Dat hebben we onderzocht en dat kan,” vertelt directeur Xander Barel.

De school moet gewoon aan de algemene eisen van een basisschool voldoen, maar kan het voor de rest vrij invullen. School de Pol heeft geen klassenlagen maar alle leerlingen door elkaar. De leerlingen zitten door de fase waarin ze zitten wel op een ander vaardigheidsniveau. Verder wordt het klaslokaal veel gemeden en wordt juist buiten in de wijde wereld de praktijk aan de theoretische lessen gekoppeld.

De school begint met alleen een onderbouw, met voornamelijk kinderen die vanuit de opvang Het Eiland van Groningen komen. Uiteindelijk wil School de Pol naar 250 leerlingen. “En dan moeten we misschien meer naar het noorden. Dat zetten we wat containers in een weiland neer en bouwen we het zelf wel, ” besluit Xander.