Schadeloket achterhaalt oorzaak foutieve betalingen: “Gedupeerden krijgen deze week hun geld”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, heeft de oorzaak achterhaald van de foutieve betalingen. Dat meldt het Instituut op haar website.

Door de fout werden er in de maanden juni en juli geldbedragen overgemaakt naar verkeerde bankrekeningnummers. De fout kwam begin augustus aan het licht. Uit onderzoek is gebleken dat het bij 28 betalingen verkeerd is gegaan. In totaal gaat het om 368.000 euro, gemiddeld 13.000 euro per betaling. Sinds vorige week zijn er geen nieuwe gevallen meer aan het licht gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de situatie veroorzaakt is door een fout in het automatische betalingssysteem die in hele specifieke gevallen optrad. Het systeem is inmiddels aangepast zodat dit niet opnieuw kan gebeuren.

“De mensen en partijen die hierdoor in eerste instantie niet hun vergoeding kregen zijn inmiddels allemaal telefonisch benaderd”, laat het IMG weten. “Zij ontvangen deze week nog hun betaling. Alle mensen die onterecht een betaling hebben ontvangen worden op korte termijn benaderd. Met hen worden afspraken gemaakt om het onterecht ontvangen geld terug te betalen.” In alle gevallen gaat het om uitbetalingen van vergoedingen voor fysieke schade.