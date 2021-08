Rutte: verdere verlichting van corona-maatregelen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het demissionaire kabinet verwacht dat vanaf 20 september in het hele land de anderhalvemeter-maatregel losgelaten kan worden, en vanaf 1 november ALLE corona-maatregelen. Dat meldde demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond.

Eind augustus vervalt de anderhalve meter voor het mbo, hbo en de universiteiten. Daardoor zijn fysieke colleges weer mogelijk. De maximale groepsgrootte is 75 studenten per ruimte. Iedereen moet tijdens het lopen wel een mondkapje dragen. Op middelbare scholen blijft de anderhalve meter afstand tussen docenten en leerlingen nog gelden, en ook de mondkapjesplicht tijdens het lopen. Dat komt omdat pas 41 procent van de middelbare scholieren de eerste prik heeft gehad.

Wellicht wordt per 20 september het verplicht dragen van mondkapjes afgeschaft; ook in het openbaar vervoer. Dan is hopelijk ook meer mogelijk in de horeca en bij evenementen. Daar blijft voorlopig nog het testen voor toegang van toepassing. Nachtclubs en discotheken blijven nog gesloten. Zij kunnen voorlopig blijven rekenen op financiële steun.

Als alles positief verloopt, dan zijn wellicht op 1 november alle corona-maatregelen verleden tijd, aldus Rutte. Het kabinet stelt wel een slag om de arm te houden, en goed zal luisteren naar de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Dat betekent dat er goed gekeken zal worden naar het aantal besmettingen en opnames in de ziekenhuizen. Er komt echter geen vaccinatieplicht, zegt demissionair minister Hugo de Jonge.