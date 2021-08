Ruim half miljoen aan beurzen voor hartonderzoekers UMCG

nieuws

Foto: Pixnio (CC0)

Onderzoekers dr. Wouter Meijers en dr. Martijn Hoes van UMCG krijgen beiden een Dekkerbeurs van De Hartstichting. Met de respectievelijk 245 duizend en 270 duizend euro kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Meijers gaat met zijn beurs onderzoeken of het voor kankerpatiënten die immunotherapie krijgen, soms beter is om deze therapie tijdelijk stop te zetten. Dit omdat deze therapie bij sommige patiënten leidt tot ontsteking van het hart. Daarnaast wil Meijers weten hoe deze therapie hartschade veroorzaakt en onderzoeken of deze schade tegen te gaan is.

Hoes doet onderzoek naar hartfalen bij vrouwen, vlak na of tijdens de zwangerschap. Eerder ontdekte hij al dat de problemen hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de brandstof die een zwangere vrouw gebruikt voor haar hart, tijdens de zwangerschap. Normaal worden daar suikers en vetten voor gebruikt, maar tijdens de zwangerschap gebruikt het hart vrijwel alleen vet.

Het probleem ontstaat aan het einde van de zwangerschap. Bij de vrouwen met hartproblemen schakelt het hart niet snel genoeg terug op het verbranden van suikers. Onderzoek naar zwangerschapshormonen in stamcellen moeten ervoor gaan zorgen dat Meijer weet welke genen niet goed op deze hormonen reageren, zodat er medicijn ontwikkeld kunnen worden die de hartcellen beschermen.