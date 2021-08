RUG op 64e plaats van Shanghai Ranking

nieuws

foto: Bob de Vries

De Rijksuniversiteit Groningen staat op de 64e positie in de jaarlijkse Shanghai Ranking. Dat is een prestigieuze ranglijst van beste universiteiten van de wereld.

Van de Nederlandse universiteiten staat alleen die van Utrecht hoger, namelijk op de 50e plaats. De derde universiteit in de top-100 is die van Leiden, op plek 83. De Erasmus Universiteit in Rotterdam is uit de mondiale top-100 getuimeld.

De lijst is onder meer samengesteld op basis van buitengewone onderzoeks- en onderwijsprestaties. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar winnars van prestigieuze prijzen en publicaties in toonaangevende tijdschriften als Science en Nature.

De top-drie van de lijst is al sinds 2017 onveranderd: op 1 en 2 staan de universiteit van Harvard en Stanford (beide Verenigde Staten) en op 3 de universiteit van Cambridge.