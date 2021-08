RUG-onderzoeker promoveert op 2Pac; ‘andere uitspraak gaf rapper geloofwaardige West Coast identiteit’

nieuws

Foto: JJ & Special K via Wikimedia Commons

Op 13 september is het 25 jaar geleden dat rapper 2Pac werd vermoord. Op dezelfde dag promoveert Steven Gilbers op een onderzoek naar de rapper.

Gilbers ontdekte dat de beroemde rapper zijn spraak gebruikte om zich een nieuwe identiteit aan te meten, maar moest daarbij wel wat scepsis overwinnen. Zelfs bij de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

De track Thug Style, waarin 2Pac rapt over het niet horen bij de scene van de West Coast nóch die van de East Coast, zette Gilbers op het spoor om zijn persoonlijke interesses te combineren met taalonderzoek. De rapper Tupac Shakur groeide op in New York en verhuisde op zijn 17e naar Californië. Een gevoelige kwestie, te vergelijken met de overstap van de aanvoerder van Feyenoord, Steven Berghuis, naar Ajax.

“Binnen hiphop is het erg belangrijk waar je vandaan komt, je vertegenwoordigt je buurt, je stad”, vertelt Gilbers. “Dus ik ben gaan kijken hoe 2Pac in zijn spraak zijn nieuwe identiteit liet doorklinken. “Ik ontdekte dat na zijn verhuizing zijn klinkers langer worden, zoals bij alle rappers aan de West Coast. Eerst nog geleidelijk, maar je ziet dat er rond 1995 een grote sprong plaatsvindt. Dan worden de klinkers echt veel langer, zelfs langer dan bij oorspronkelijke West Coasters. Dat is niet toevallig.”

Hij ontving een Amerikaanse Fulbright-beurs om in de VS onderzoek te kunnen doen. De uitreiking daarvan was door niemand minder dan ambassadeur Pete Hoekstra. “Hip-hop? We’re funding hip-hop research now?”, riep Hoekstra misprijzend toen hij met me sprak. Gilbers: “Yes sir, it’s your number one cultural export product, heb ik maar vriendelijk geantwoord.”