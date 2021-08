Rode ibis gespot nabij Leegkerk

nieuws

Foto: J. Patrick Fischer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47958562

Bij Leegkerk, ten westen van de stad Groningen, wordt sinds vrijdag een rode ibis gespot. De vogel komt normaal niet voor in Nederland.

De eerste foto’s van de opvallende vogel worden sinds vrijdag gedeeld, ook zaterdag vertoeft het dier nog in de weilanden. De rode ibis heeft een helder, oranjerood verenkleed met zwarte vleugelpunten en een lange, gebogen snavel. Met een lichaamslengte van 56 tot 86 centimeter is het een bijzondere verschijning in de groene weilanden.

De rode ibis leeft normaliter in de kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika, met name in het gebied van noordelijk en oostelijk Colombia en oostelijk Ecuador tot noordoostelijk Brazilië, langs de de gehele noordoostkust van het Amazonegebied. Ze gedijen erg goed in moerasgebieden, mangrovebossen, lagunes en getijdenrivieren. De afgelopen dagen werd er ook een rode ibis gespot in Drenthe, nabij Hooghalen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om hetzelfde dier. Het vermoeden is dat het dier uit België komt. Na een storm wisten daar vorig jaar veertien exemplaren te ontsnappen uit een volière van dierenpark Planckendael in Muizen bij Mechelen. Van de veertien zijn er tien teruggevonden.

