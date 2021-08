Risiconiveau in Groningen weer naar ‘ernstig’

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Het risiconiveau in de provincie Groningen staat vanaf woensdag weer op ‘ernstig’. De afgelopen twee weken werd de provincie nog ingeschaald in de categorie ‘zorgelijk’.

Bij het risiconiveau wordt er gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. De GGD laat weten dat door een stijging in het aantal ziekenhuisopnames het risiconiveau omhoog is gegaan. De afgelopen week ging het om 17 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners. De besmettingsgraad lag in de afgelopen zeven dagen op 82 gevallen per 100.000 inwoners. De besmettingsgraad in Groningen ligt op dit moment onder het landelijk gemiddelde dat op 98 staat.

In vijf regio’s is de situatie momenteel ‘zeer ernstig’. Het gaat om Twente, Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. In tien regio’s is de situatie ‘ernstig’ en in tien regio’s is het ‘zorgelijk’. In geen enkele regio is de laagste categorie ‘waakzaam’ van kracht.