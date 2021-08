Risiconiveau in Groningen twee niveaus naar beneden naar ‘zorgelijk’

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Het risiconiveau in de provincie Groningen staat vanaf woensdag op ‘zorgelijk’. De afgelopen weken werd de provincie nog ingeschaald op ‘zeer ernstig’.

De coronakaart wordt elke woensdag bijgewerkt. Daarbij wordt er gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. De veiligheidsregio Groningen laat samen met Gooi en Vechtstreek de grootste daling zien. Beide regio’s gaan van het hoogste niveau naar het een na laagste niveau. Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands-Midden en Brabant-Zuidoost gaan van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland zijn van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’ gegaan.

Limburg-Noord is de enige veiligheidsregio waar de situatie slechter is geworden. Daar is het risico gestegen van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. Zuid-Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Flevoland blijven op ‘zeer ernstig’ staan.