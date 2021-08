Rijkswaterstaat demonteert ballastwagen van Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat heeft woensdagmiddag de ballastwagen van de Gerrit Krolbrug gedemonteerd. De verwachting is dat het brugdek over tien dagen verwijderd gaat worden.

“We zijn druk bezig met de voorbereidingen om het brugdek van de aangevaren Gerrit Krolbrug te verplaatsen naar een werf”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Voor het brugdek weggehaald kan worden, demonteren we eerst andere onderdelen. De afgelopen dagen hebben we de houten looppaden al weggehaald, nu is het de beurt aan de ballastwagen. De ballastwagen moet je zien als het onderdeel dat de brug in beweging kon trekken waarmee het open en dicht kon.”

Volgens de woordvoerder wordt ook de ballastwagen naar een werf gebracht. “Het demonteren van alle onderdelen gebeurt heel voorzichtig. Op de werf willen we alles compleet krijgen zodat we daar onderzoek kunnen doen hoe groot de schade aan de brug precies is.” De verwachting is dat over tien dagen de rijdekken van de brug gedemonteerd gaan worden. “De rijdekken zijn het gedeelte waar fietsers en weggebruikers overheen reden. Deze gaan we in twee stappen ontmantelen waarbij we nu de verwachting hebben dat de eerste stappen in het weekend van 28 en 29 augustus gezet gaan worden.”

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van 14 op 15 mei aangevaren door een vrachtschip. De brug raakte bij de aanvaring zwaar beschadigd.