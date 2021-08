Rijkswaterstaat begonnen met voorbereidingen transport Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is zaterdag begonnen met de voorbereidingen om de beschadigde Gerrit Krolbrug te transporteren naar een werf.

De bedoeling is dat dit weekend de rijdekken en voetpaden van het beweegbare brugdeel op transport gaan. Door de werkzaamheden zijn de beide loopbruggen dit weekend deels gestremd. De oostelijke loopbrug is van zaterdag 14.00 tot zondag 12.00 uur gestremd. De westelijke loopbrug is afgesloten van zaterdag 19.00 tot zondag 09.00 uur. Van zaterdag 19.00 tot zondag 09.00 uur is er dus een complete stremming, en moet er gebruik worden gemaakt van een omleidingsroute.

Ook volgend weekend zijn de loopbruggen deels gestremd. In dat weekend wordt het brugdek naar de werf verplaatst. De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 mei aangevaren door een binnenvaartschip. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat vervoert de brug naar een werf om daar onderzoek te kunnen doen naar de schade.

In opdracht van Rijkswaterstaat is @heijmansnl en @Dynniq begonnen met de voorbereiding van het vervoeren van de aangevaren #GerritKrolbrug in #Groningen We transporteren dit weekend de rijdekken en voetpaden van het beweegbare brugdeel naar de werf. #hld pic.twitter.com/dnoTQaN52a — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) August 28, 2021