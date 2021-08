nieuws

Foto: CWKramer / Wikimedia Commons / CC3.0-by-sa

Humphrey’s Restaurant aan de Vismarkt in Groningen is dinsdag failliet verklaard. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De reden van de sluiting is niet bekend.

Op de website van de Groninger vestiging wordt het nieuws nog niet vermeld. Op de algemene website is de vestiging verwijderd. De overige tien filialen in het land zijn open.

Humphrey’s Restaurant opende in 1991 de deuren. In 2014 was er een grote renovatie van het interieur.