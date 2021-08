Ranomi Kromowidjojo wenst met videoboodschap deelnemers Swim Challange veel succes

nieuws

Foto: Aise van Beets

Drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo wenst met een videoboodschap de deelnemers van de Groningen Swim Challenge veel succes.

“Nog twee weken tot het mooiste zwemevenement van het Noorden, de Groningen Swim Challange”, vertelt Kromowidjojo. “Ik hoop dat jullie allemaal lekker aan het trainen zijn. Ik heb van meerdere deelnemers al vernomen dat ze hartstikke goed bezig zijn. Dus ik wil jullie nog even succes wensen met de laatste loodjes. Zet hem op!”

Tekst gaat verder onder de tweet

Groningen Swim Challenge

De Groningen Swim Challenge vindt dit jaar plaats op 28 augustus. Deelnemers zwemmen 33 kilometer in estafettevorm of kunnen er voor kiezen om 1.600 meter in de Groningen diepen te zwemmen. Met het zwemmen wordt er geld ingezameld voor het UMCG kanker researchfonds. Het geld wordt gestoken in onderzoeken om kanker uit de wereld te helpen.

Dinsdag zond OOG Tv een reportage uit over de laatste zwemclinic die voorbereidt op de Groningen Swim Challenge: