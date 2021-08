Ramon Pascal Lundqvist vertrekt op huurbasis naar Panathinaikos

nieuws

Foto: sportphotoagency.com

De 24-jarige Ramon Pascal Lundqvist gaat FC Groningen verlaten. Op huurbasis gaat de middenvelder naar het Griekse Panathinaikos. Dat meldt Voetbal International zondagavond.

Volgens VI heeft de voetbalclub uit Athene zich afgelopen week aan de poort van de Euroborg gemeld en is inmiddels een deal aanstaande. Panathinaikos gaat hem in eerste instantie voor een periode van een jaar huren. Na dit seizoen kan de voetballer definitief ingelijfd worden. Lundqvist heeft op dit moment nog een contract tot medio 2023. Voetbal International verwacht dat de FC dit contract gaat verlengen om op die manier een gunstige onderhandelingspositie te hebben wanneer de Grieken besluiten de koopoptie niet te gaan lichten.

Lundqvist werd geboren in het Zweedse Algutsrum. Na de jeugdopleiding van Kalmar FF doorlopen te hebben kwam hij in de zomer van 2013 naar PSV. De afgelopen jaren speelde hij behalve in het eerste elftal van PSV ook in Jong PSV. In 2019 verhuisde hij naar NAC. Toen NAC in datzelfde jaar degradeerde maakte de Zweed de overstap naar de FC. Tot nu toe speelde hij 48 wedstrijden voor Groningen waarbij hij acht keer een doelpunt wist te maken.