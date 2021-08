Ramé Dance Club groeit uit haar jasje: “Op zoek naar nieuwe danszalen”

nieuws

De Ramé Dance Club uit Groningen is op zoek naar zalen waar danslessen gegeven kunnen worden. Door een sterk groeiend ledenaantal komt de club ruimte tekort.

“Ik ben vier jaar geleden begonnen met mijn bedrijf”, vertelt Rosalie Horst. “Dat doe ik in een zaal aan de Zuiderweg in Hoogkerk. En dat gaat heel goed. Het gaat ook zo goed dat ik ruimte tekort kom. Het aantal leden is de afgelopen periode sterk aan het groeien. Vorig seizoen ben ik mij gaan richten op studenten, en dat is nogal een succes geworden. Op dit moment heb ik ruim honderd leden, en dat is uiteraard geweldig, maar qua ruimte levert het wel hoofdbrekens op. Op dit moment maak ik behalve van de locatie in Hoogkerk ook gebruik van een sporthal op het Europapark. Maar die sporthal is slechts beperkt beschikbaar omdat een andere partij er veel in zit.”

“Moeilijk”

Horst loopt nu tegen de grenzen aan. “In de zomerperiode heb je wel wat uitwijkmogelijkheden. Je kunt dan buiten je lessen aan gaan bieden. Maar met de herfst, die voor de deur staat, is dat wel eindig. De afgelopen periode ben ik al druk op zoek geweest naar beschikbare ruimtes in de stad, maar eigenlijk is er niets beschikbaar. Het is gewoon moeilijk. Enerzijds omdat een locatie wel aan wat eisen moet voldoen. Zo moet ik mijn rolspiegels er kunnen plaatsen. Anderzijds moet de huurprijs ook in het budget vallen.”

“Leden moeten 100% zichzelf kunnen zijn”

De Ramé Dance Club is een dansschool die verschillende dansstijlen aanbiedt. “Je moet deken aan Urban, hiphop maar ook klassiek ballet. Het is dus heel breed. Maar waar ik mij in onderscheid is dat leden honderd procent zichzelf kunnen zijn. Als je naar de dansscholen in het algemeen kijkt, dan zie je dat er in deze scholen heel veel onderlinge competitie is. De lat wordt steeds hoger gelegd. En dat zorgt voor een negatieve en een hele nare sfeer. Toen ik met Ramé Dance Club begonnen ben heb ik gezegd, ik wil dat niet. Mijn allereerste doel is dat mijn leden zich goed moeten voelen, en dat ze zich op een prettige manier kunnen ontwikkelen.”

Tips

Horst hoopt dat er snel een locatie gevonden wordt. “Het is nu heel erg puzzelen om roosters rond te krijgen, dus ik hoop dat er snel een ruimte bij kan komen. Dus mochten mensen iets weten, neem contact met mij op. Dat kan telefonisch op 0648702217, maar mensen mogen tips ook via de mail sturen naar dit mailadres.”