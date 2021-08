Rabenhaupt Regatta groot succes: “Von Rabenhaupt zal tevreden mee hebben gekeken vanuit Martinitoren”

nieuws

Foto: Marc Piersma

De Rabenhaupt Regatta die dit weekend gehouden werd op het Paterswoldsemeer is een groot succes geworden. De harde wind maakte het de deelnemers wel flink moeilijk.

De wedstrijd wordt sinds 1932 jaarlijks in het laatste weekend van augustus gehouden. De zeilwedstrijd is verbonden aan de herdenking van het Groningens Ontzet. Ondanks de harde wind blikt Peter Nannenberg van Vereniging Watersport de Twee Provincien tevreden terug. “De wind heeft altijd twee kanten”, vertelt Nannenberg. “Je kunt alleen zeilen als je wind hebt. Dat is de voorwaarde. De ervaring leert dat zeilen tussen de windkracht 1 en 6 mogelijk is. Is er minder wind, dan kun je niks, is er meer wind dan wordt het te gevaarlijk. Dit weekend hadden we een windkracht 5, en dat betekent dat er hard gewerkt moest worden, en dat er ook uitvallers waren.”

Drie klassen

Bij de Rabenhaupt Regatta stonden er drie klassen op het programma. “We hadden de Laser-klasse. Ik denk dat na de Olympische Spelen in Japan iedereen deze klasse wel kent. Het is de klasse waarin Marit Bouwmeester succesvol was. We hadden de zestienkwadraat. Dit is een middelgrote open zeilboot van zes meter lang, bestaande uit een sloepgetuigd grootzeil van twaalf vierkante meter en een fok. En we hadden de Sailhorse-klasse. Dit zijn prachtige boten om te zien, waarmee je ook heel goed kunt laten zien hoe mooi zeilen is.”

Tekst gaat verder onder de foto

In het weekend van 18 en 19 september vinden er Windsurfing-wedstrijden plaats op het Paterswoldsemeer. Foto: Marc Piersma

Groot deelnemersveld

Aan de wedstrijden namen 77 deelnemers deel. “Tachtig procent van de deelnemers kwam uit Groningen en omgeving. Bij de Laserklasse hadden we zes boten uit het westen, en bij de Sailhorse-klasse hadden we deelnemers uit het hele land. Bij de zestienkwadraat hadden we de pech dat ditzelfde weekend er ook een kampioenschap op het Braassemermeer werd gehouden. Dat had consequenties voor ons deelnemersveld. Maar uiteindelijk zijn we zeer tevreden en positief over het verloop.”

Koester het Paterswoldsemeer

Nog even terug naar de wind. “Ik denk dat we niet genoeg kunnen benadrukken dat het Paterswoldsemeer een prachtige plas is. Een plas die we ook moeten koesteren. Wat ik al zei, je hebt wind nodig om te kunnen zeilen. Maar de directe omgeving kan daar van invloed op zijn. Dus we zouden het Stadsbestuur echt op willen roepen om voorzichtig te zijn, om de wind niet te verstoren. Door bijvoorbeeld nieuwe of hoge bebouwing te realiseren in de directe omgeving.”

“Prachtige wedstrijden”

Dit weekend was er genoeg wind. “Je ziet dat er dan hard gewerkt moet worden, dat de golfslag toeneemt. De sterksten komen dan naar boven drijven. Anderen vallen uit, of lopen zelfs materiële schade op. Dat is heel zuur, maar dat is wel iets dat er bij hoort, dat bij deze sport hoort. Al met al hebben we prachtige wedstrijden gezien. Ik denk dat Carl von Rabenhaupt tevreden mee heeft kunnen kijken vanuit de Martinitoren, of Bommen Berend vanuit de kerktoren van Haren.”

De volgende wedstrijd staat inmiddels ook op het programma. Op 18 en 19 september vinden op het Paterswoldsemeer de windsurf-wedstrijden plaats. Volgens de organisatie is dat ook zeker de moeite waard om dan een blik te komen werpen.