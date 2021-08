Raadsfracties: ‘Gemeentebestuur moet bezorgdheid over bitumenfabriek Hoogkerk wegnemen’

nieuws

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, de SP en de PvdA willen dat de GGD en de gemeente een nieuw onderzoek gaan uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s die de bitumenfabriek van Icopal in Hoogkerk heeft voor de omgeving.

Het is voor de gemeenteraad de derde keer in tien jaar tijd dat raadsfracties vragen stellen aan het gemeentebestuur over de fabriek. In 2014 voerde de GGD al een onderzoek uit en zijn door het bedrijf verbeteringen aangebracht. In 2018 stelde de gemeente nog een brief op voor omwonenden, waarin werd gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat de fabriek voor gezondheidsrisico’s zorgt.

‘Nieuw onderzoek nodig’

Maar de gemeente krijgt, dankzij de nieuwe omgevingswet, een grote rol in het bepalen van de aard en omvang van de uitstoot die via de schoorsteen de lucht in verdwijnt. Dat is voor de raadsfracties aanleiding om de fabriek opnieuw onder de loep te nemen, zo stelt ook Ceciel Nieuwenhout, raadslid voor GroenLinks: “Het is lang geleden dat de GGD een gezondheidsonderzoek heeft uitgevoerd. Het is hoog tijd voor een nieuwe analyse van de uitstoot van Icopal gebaseerd op de zorgen van de omwonenden en de nieuwste regelgeving.”

‘Niet meer van deze tijd’

De fracties stellen daarnaast dat tijden veranderen en dat dergelijke bedrijven eigenlijk niet meer zo dicht bij woongebieden zouden moeten zitten. “Met name als de windrichting zuid west blaast Icopal de uitstoot die kant op”, vertelt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra. “Dat roept de vraag op of het nog wel van deze tijd is dat dergelijke bedrijven, heel belangrijk voor de stad, wel gevestigd zijn op de juiste plek. Dicht tegen woonwijken aan dat vindt niemand prettig.”