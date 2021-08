PVV wil van Stadsbestuur weten welk doel de megagrote XL-teststraat dient

nieuws

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad heeft vragen aan het Stadsbestuur gesteld over de megagrote XL-teststraat in de wijk Meerstad. De teststraat gaat in de tweede week van augustus open.

In de teststraat kunnen straks 25.000 tests per dag worden afgenomen. De testen zijn bedoeld om toegang tot evenementen mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Het Twentse bedrijf Hestia won de aanbesteding voor de XL-teststraat. Om de tests uit te kunnen voeren zijn 500 personeelsleden nodig. Eind juli waren deze personeelsleden er nog niet, maar Hestia maakte zich toen geen zorgen omdat er in Groningen veel medische studenten en verpleegkundige studenten wonen.

De PVV wil van het Stadsbestuur weten of de teststraat bedoeld is als testlocatie voor grote aantallen mensen of dat de testlocatie een andere bedoeling heeft. Namelijk het in quarantaine kunnen plaatsen van positief geteste personen. De partij laat weten dat uit documenten blijkt dat de XL-teststraat nogal afwijkt van een normale teststraat. Zo zijn er veel interne faciliteiten en wordt er gesproken over een quarantainefaciliteit. Daarnaast wil de fractie weten voor wie de kosten zijn van deze teststraat en of de gemeente Groningen hier aan mee betaalt. Ook wil de partij weten aan wie de vergunning precies is verleend. De PVV noemt het opvallend dat een eenmansbedrijf zonder personeel deze mega-aanbesteding heeft gewonnen en nog personeel moet zoeken om de opdracht uit te kunnen voeren.