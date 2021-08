PVV wil van Stadsbestuur weten waarom kermisexploitanten voor het blok zijn gezet

nieuws

foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad vraagt het Stadsbestuur om opheldering waarom de Bommen Berend-kermis niet door kan gaan. De partij vindt dat kermisexploitanten voor het blok zijn gezet.

Dat de kermis niet door kan gaan werd vrijdagavond bekendgemaakt door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Zij stellen dat het besluit is genomen samen met lokale autoriteiten. “De huidige situatie rond het coronavirus laat het doorgaan van een meerdaagse kermis niet toe”, zo verklaarde men. De PVV vindt het vreemd omdat komende maandag een beslissing zou worden genomen. De fractie wil nu weten waarom kermisexploitanten en kermisorganisatie voor het blok zijn gezet en niet zijn betrokken in de besluitvorming. Volgens kermisexploitanten zou de kermis alleen door mogen gaan als het terrein wordt afgezet met hekken, er controleurs zijn en er een beperkt aantal toeschouwers naar binnen mag.

De PVV wil weten waarom een festival als Noorderzon wel door mag gaan, en ook wedstrijden van de FC met publiek gespeeld kunnen worden, maar een Bommen Berend-kermis afgelast moet worden. “De besluitvorming rondom het al dan niet doorgaan van de kermis is onnodig en getuigt van willekeur omdat de kermissen in vergelijkbare steden Eindhoven en Tilburg wel gewoon doorgaan”, schrijft de PVV. De fractie wil ook weten of het gemeentebestuur bereid is om in overleg te gaan met de Nederlandse Kermisbond om naar een oplossing te zoeken voor de gedupeerde kermisexploitanten.